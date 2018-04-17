Протесты в Ереване: лидер оппозиции объявил о начале "бархатной" революции

Лидер оппозиционного движения объявил о начале "бархатной" революции в Армении

Депутат парламента Армении от оппозиции Никол Пашинян заявил "революционной ситуации", которая создалась в республике.

Об этом он сказал, выступая на площади Франции в центре Еревана, сообщает Интерфакс.

"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной" революции", - отметил Пашинян.

По его словам, сейчас все силовые структуры собраны у здания парламента.

"Они ждут нас. Но мы сделаем другое. Сейчас мы организуем шествие и парализуем работу других правительственных зданий. Там, куда мы сможем войти, организуем сидячие акции", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что участники акции должны исключить насильственные действия.

В эти минуты в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Сержа Саргсяна премьер-министром, против чего и выступают активисты.

Саргсян выступает с речью, представляя положения о переходе страны на парламентскую форму правления.

Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции.

Ранее сообщалось, что полиция стянула к зданию парламента Армении спецтехнику, в частности водометы и бронетехнику.

Полиция обратилась к протестующим с требованием освободить центр Еревана. В противном случае полицейские грозят разогнать митинг.

Вскоре стало известно о задержании около 30 участников акции протеста.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения. Полицейские применили спецсредства.

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