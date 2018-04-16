Протесты в Ереване: в центре начались столкновения демонстрантов с полицией

В центре армянской столице Еревана на проспекте Баграмяна начались столкновения между участниками акции протеста и полицией.

Как сообщает Интерфакс, части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции.

По проспекту протянута колючая проволока.

Как сообщает Sputnik Armenia, столкновения начались после того, как глава оппозиционной партии Гражданский долг, депутат Никол Пашинян попросил полицейских пропустить его и многочисленных сторонников к зданию парламента.

Стражи порядка отказались, заявив, что только Пашинян и коллеги по фракции могут пройти в здание Национального собрания, остальные не имеют права.

Получив отказ, Пашинян и демонстранты кинулись прорывать кордон полиции. Сначала они отодвинули металлические ограждения, затем попытались прорваться сквозь ряды правоохранителей, вследствие чего возникли столкновения.

Митингующие скандируют различные антиправительственные лозунги.

По информации Panorama.am, полиция начала применять спецредства против митингующих, прорвавших кордон на проспекте Баграмяна, есть пострадавшие.

Демонстранты вышли протестовать против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.