Силовики приступили к задержаниям протестующих возле здания правительства в Ереване

Задержаны уже несколько десятков протестующих

В четверг утром, 19 апреля, в Ереване полиция приступила к задержаниям активистов, заблокировавших здание Кабинета министров Армении.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Лидер оппозиции, глава парламентской фракции Елк Никол Пашинян призвал активистов заблокировать здание правительства в связи с тем, что сегодня там должно пройти первое заседание под руководством бывшего президента Сержа Саргсяна, назначенного на пост премьер-министра страны.

На данное время задержаны уже несколько десятков человек, которых увезли в отделение полиции.

Кроме того, силовики выставили перед Кабмином кордон.

В то же время Пашинян призвал своих сторонников не оказывать сопротивления.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения.

Позже силовики стянула к зданию парламента Армении водометы и бронетехнику, а также пригрозили разогнать митинг.

В свою очередь лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.