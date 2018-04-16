Протесты в Армении: активисты взяли под контроль центр Еревана - видео

Протестующие заблокировали несколько улиц в центре столицы

В понедельник, 16 апреля, в столице Армении Ереване вспыхнули массовые акции протеста, сопровождающиеся акциями гражданского неповиновения.

Недовольство людей вызвало выдвижение на пост премьер-министра сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

При этом конституционная реформа, которая прошла в 2015 году, существенно расширила полномочия главы правительства, урезав при этом президентские.

В связи с этим жители столицы перекрыли движения на нескольких улицах, а также взяли под свой контроль некоторые административные здания.

Кроме того, протестующие парализовали работу метрополитена.

В свою очередь полиция назвала митинг незаконным и попыталась его разогнать, применив силу.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана начались столкновения демонстрантов с полицией.