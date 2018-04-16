Протесты в Армении: активисты взяли под контроль центр Еревана - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Протестующие заблокировали несколько улиц в центре столицы
Скриншот

Протестующие заблокировали несколько улиц в центре столицы

В понедельник, 16 апреля, в столице Армении Ереване вспыхнули массовые акции протеста, сопровождающиеся акциями гражданского неповиновения.

Недовольство людей вызвало выдвижение на пост премьер-министра сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

При этом конституционная реформа, которая прошла в 2015 году, существенно расширила полномочия главы правительства, урезав при этом президентские.

В связи с этим жители столицы перекрыли движения на нескольких улицах, а также взяли под свой контроль некоторые административные здания.

Кроме того, протестующие парализовали работу метрополитена.

В свою очередь полиция назвала митинг незаконным и попыталась его разогнать, применив силу.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана начались столкновения демонстрантов с полицией.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове