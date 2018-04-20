Протесты в Армении: оппозиция решила поменять тактику и блокировать Ереван грузовиками

Участники антиправительственных протестов в Ереване решили поменять тактику и блокировать улицы города грузовиками и другой техникой.

К этому призвал лидер оппозиционного движения, глава парламентской фракции Елк Никол Пашинян, передает armenia.im.

"Начинаем операцию по закрытию дорог грузовиками. Если нам удастся с успехом сегодня осуществить задуманное, то это будет означать, что до завершения бархатной революции осталось несколько дней", - пояснил он.

При этом Пашинян призвал своих сторонников не только оставлять на улицах фуры, но и не давать их убрать.

Таким образом протестующие пытаются усложнить задачу силовикам, которые деблокируют перекрытые дороги, просто задерживая активистов.

"Мы должны четко показать, что ситуация вышла из-под контроля Сержа Саргсяна", - добавил Пашинян.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией начались столкновения.

Позже силовики стянула к зданию парламента Армении водометы и бронетехнику, а также пригрозили разогнать митинг.

В свою очередь лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

Силовики на это ответили задержаниями протестующих возле здания правительства в Ереване.