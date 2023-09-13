КНДР запустила две баллистические ракеты на фоне визита Ким Чен Ына в Россию 13 сентября, 07:40 Один из ракетных запусков КНДР (Фото:yna.co.kr)

В среду, 13 сентября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты на фоне приезда северокорейского диктатора Ким Чен Ына в страну-агрессора Россию.

Об этом сообщает CNN.

Утром КНДР запустила первую баллистическую ракету в воды у восточного побережья Корейского полуострова.

Японская береговая охрана заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету, предупредив суда в этом районе держаться как можно дальше от падающих объектов и сообщить соответствующую информацию береговой охране.

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Впоследствии появились сообщения, что Северная Корея запустила вторую вероятную баллистическую ракету.

Японская береговая охрана со ссылкой на Министерство обороны страны отметила, что первая баллистическая ракета уже упала. Однако она не уточнила, где именно.

Последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 30 августа.

Ким Чен Ын въехал на территорию России рано утром 12 сентября.



Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой» и заявлял о желании строить «сильное государство» вместе с Путиным.

В конце июля глава минобороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.