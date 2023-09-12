Артиллерийская армия Ким Чен Ына: есть ли у КНДР «астрономические» запасы снарядов для РФ — эксперт 12 сентября, 21:20 Артиллерийские стрельбы в КНДР в 2020 году (Фото:KCNA via REUTERS)

Формально Северная Корея действительно может иметь в арсенале миллионы боеприпасов для передачи части их в Россию, однако следует помнить, что армия КНДР во многом является «армией на бумаге».

Таким мнением в интервью Radio NV поделился Олег Катков, главный редактор Defense Express, комментируя вероятные договоренности о поставках вооружении между Россией и КНДР в результате встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным.



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«Если рассмотреть исключительно КНДР, то надо понимать, что их вооруженные силы — это на самом деле артиллерийская армия. Если верить Military Balance, а это, на мой взгляд, лучшее, что есть относительно обзора, что у кого с вооружением, то речь идет о 21,5 тысячах единиц артиллерийских систем в калибре от 120-миллиметровых минометов, но не ниже 122-миллиметровых систем, 152-миллиметровых и такой определенной экзотики — 170-миллиметров. Если брать те калибры, которые совместимы с советско-российскими, то мы выходим именно на 120-миллиметровые мины, на 122-миллиметровые боеприпасы и 152-миллиметровые снаряды.», — рассказал Катков.

Он признал, что общее количество артиллерийских систем в 21,5 тыс. — это сама по себе «более чем высокая» цифра. «Но [она] говорит [еще и] о порядке цифр, а также о количестве боеприпасов, которые могут быть в распоряжении КНДР. И это огромное количество. Но есть еще один фактор того, что эти запасы вряд ли обновлялись с 1991 года в значительном количестве. То есть речь идет о том, что на бумаге, на складах боеприпасов может быть просто астрономическое количество действительно», — отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, остаются большие вопросы относительно того, сколько лет этим боеприпасам, в какой кондиции они находятся и в боеспособном ли состоянии. «Это под огромным вопросом. И, возможно, специально для этого недавно, несколько недель назад, Шойгу, министр обороны РФ, специально приезжал в Пхеньян с довольно нетипичным, длительным визитом. И, возможно, это была как раз инспекционная поездка», — предположил Олег Катков.

12 сентября руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным — вероятно, встреча пройдет в российском Владивостоке в среду, 13 сентября.

Ожидается, что одной из тем переговоров между двумя диктаторами будет передача оружия из КНДР в Россию. США уже предупредили, что, если такая передача состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.