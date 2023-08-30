КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Флаг Японии (Фото:via Wikimedia)
В среду, 30 августа, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Об этом сообщает Kyodo.
Других подробностей не раскрывается.
Около 04:00 23 августа КНДР также запускала ракету и прошла воздушное пространство Японии и продолжила движение в сторону Тихого океана.
В тот же день стало известно, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын распорядился разрешить регулярные авиа перелеты в КНР и РФ. В то же время специалисты подозревают, что главная причина связана с угрозой массового голода.