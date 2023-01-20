Некоторые европейские страны готовы отправить тяжелые танки Украине — Боррель 20 января, 14:43 Жозеп Боррель (Фото:Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación/www.flickr.com)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые европейские страны готовы отправить тяжелые танки Украине, он надеется, что решение об их поставке будет принято на сегодняшней встрече в формате «Рамштайн».

Об этом сообщает The Guardian.

«Это обсуждение состоится сегодня в Рамштайне, где будет представлен ЕС. Мы должны дать Украине оружие, необходимое не только для отражения, что они и делают, но и для того, чтобы вернуть территорию», — сказал он.

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По его словам, Украине нужны боевое вооружение и тяжелые танки, которые она запросила.

«Некоторые европейские страны готовы предоставить. И я надеюсь, что это решение будет принято», — сказал он.

В пятницу, 20 января, состоится восьмая международная встреча в формате «Рамштайн», которая собирает представителей оборонных ведомств более 50 стран мира для обсуждения военной помощи Украине.

Координировать встречу будут глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников. Кроме того, на полях заседания группы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет отдельную двустороннюю встречу с Резниковым.