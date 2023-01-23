Положительное или отрицательное. В Минобороны Германии анонсировали в ближайшее время решение о поставках танков Leopard 2 в Украину 23 января, 04:44 Танк Leopard 2 (Фото:propeertys/Twitter)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о поставках для ВСУ танков Leopard 2.

Об этом сообщает Sky News.

Он сообщил, что решение будет принято независимо от того, будет ли оно положительным или отрицательным.

Писториус заявил, что правительство Германии должно учитывать «многие факторы», чтобы не принимать поспешное решение. В частности, правительство будет думать о безопасности для немецкого населения.

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Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.