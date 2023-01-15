Великобритания направит в Украину танки Challenger 2 и САУ

15 января, 04:21
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Риши Сунак (Фото:Henry Nicholls/File Photo/Reuters)

Риши Сунак (Фото:Henry Nicholls/File Photo/Reuters)

Великобритания в ближайшие недели направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и САУ AS90. В частности, отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

"На этой неделе во всем мире произойдет всплеск дипломатической активности Великобритании после того, как премьер-министр поручил старшим министрам активизировать международные действия с приближением первой годовщины полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в заявлении.

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В правительстве дополнили, что на Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Военная помощь Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

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