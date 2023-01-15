Великобритания направит в Украину танки Challenger 2 и САУ
Риши Сунак (Фото:Henry Nicholls/File Photo/Reuters)
Великобритания в ближайшие недели направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и САУ AS90. В частности, отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.
"На этой неделе во всем мире произойдет всплеск дипломатической активности Великобритании после того, как премьер-министр поручил старшим министрам активизировать международные действия с приближением первой годовщины полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в заявлении.
В правительстве дополнили, что на Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.