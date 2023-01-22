Leopard для Украины. Премьер Польши обещает создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки 22 января, 14:17 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих боевых танков Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует их поставки.

Об этом он сказал в интервью PAP.

Польский премьер заявил, что считает поведение Германии неприемлемым, и не понимает, что еще должно произойти, чтобы в Берлине «открыли глаза и начали действовать в соответствии со своим потенциалом».

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«Если согласия Германии на Leopard так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью», — подчеркнул Моравецкий.

Он убежден, что Украина и Европа победят в полномасштабной войне — «с Германией или без нее». Моравецкий добавил: хотя новый министр обороны ФРГ Борис Писториус и отрицает блокирование Берлином передачу Украине танков немецкого производства, премьер хотел бы услышать четкое заявление о поддержке этого решения. По его мнению, немцы «попали в ловушку, которую сами себе расставили», потому что многие годы вели политику сближения с Россией.

«Им не нужно активировать 100% своих ресурсов. 30% достаточно. Даже 10%. Это был бы прогресс. Однако прежде всего Берлину не следует ослаблять или саботировать действия других стран», — сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) считает, что Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление.