Россия пытается отдать на усыновление около 2500 депортированных сирот из Украины — росСМИ 31 мая, 17:04 Россия депортировала почти 20 тысяч украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Страна-террорист Россия могла разместить в банке данных для усыновления анкеты около 2500 депортированных из Украины детей-сирот.

Такие данные приводит российский ресурс Важные истории.

В прошлом году 21 российский регион внес в государственный банк данных для усыновления на 2450 детей-сирот больше, чем в среднем за предыдущие шесть лет, пишет ресурс.

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Важные истории отмечают, что нельзя утверждать, что все эти дети были вывезены из Украины, но в двух регионах журналистам подтвердили, что украинских детей действительно вносят в российский банк данных.

По данным СМИ, больше всего число детей в банке данных выросло в Ростовской области (573 ребенка), Москве (460 детей) и Нижегородской области (388 детей).

Украинских сирот размещают в детских учреждениях на территории РФ, в которых регулярно проводят «патриотические» мероприятия, например, дети плетут маскировочные сети для российских военных. Также детей регулярно перебрасывают между учреждениями и отправляют из одного региона в другой, а некоторых везут даже на Крайний Север.

В некоторых учреждениях приглашают выступать российских военных, побывавших на фронте. При этом среди детей есть не только сироты, жившие в Украине в детских домах, но и те, чьи родители погибли на войне.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Инфографика: НВ

28 апреля Украина передала Международному комитету Красного Креста список более 19 тысяч украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали с временно оккупированных территорий Украины. В среду, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украину вернули всего 371 вывезенного Россией ребенка.