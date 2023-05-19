В Украину вернули вывезенную в РФ 14-летнюю девочку — Лубинец 19 мая, 11:38 14-летняя Вероника, которую незаконно вывезли в РФ (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

На днях из России удалось вернуть 14-летнюю девочку, которая была вывезена в страну после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

По его словам, девочка Вероника уже находится дома вместе с ее законным опекуном — бабушкой.

«Мы знаем, какой нелегкий путь проделала женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось», — отметил омбудсмен.

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Лубинец добавил, что девочка пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь — как медицинскую, так и гуманитарную.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.