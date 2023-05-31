В Украину вернули 371 насильно депортированного ребенка — Зеленский 31 мая, 10:48 Глава государства выразил благодарность за создание Центра защиты прав ребенка и разработку плана действий по возвращению детей в свои семьи (Фото:Офис президента)

В среду, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину вернули 371 вывезенного Россией ребенка. Он также принял участие в открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский представил план Bring Kids Back UA, который, согласно объяснению Офиса президента, имеет целью объединить усилия украинской власти, стран-партнеров и международных организаций с целью возвращения детей, которые были вывезены из Украины Россией.

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Глава государства выразил благодарность за создание Центра защиты прав ребенка и разработку плана действий по возвращению маленьких украинцев в свои семьи.

«Первый шаг сделан, 371 ребенок дома, в Украине. Сделаем все, чтобы вернуть всех, и, наверное, главный смысл — в названии программы Bring Kids Back UA. Я откровенно нам этого желаю — вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу. Хочется вернуть детей как можно быстрее. Это самое важное», — сказал Зеленский.

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По словам уполномоченной по правам ребенка Дарьи Герасимчук, план Bring Kids Back UA состоит из нескольких блоков:

возвращение депортированных Россией украинских детей,

развитие семейных форм воспитания,

реинтеграция детей, возвращенных из РФ, организация их социализации и образовательные инициативы,

спасение и защита детей Украины,

фиксация преступлений и привлечение РФ к ответственности,

межпарламентское взаимодействие,

коммуникация и публичные мероприятия и развитие инфраструктуры семейного воспитания.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

28 апреля Украина передала Международному комитету Красного Креста список более 19 тысяч украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали с временно оккупированных территорий Украины.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, которого подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины на территорию России с 24 февраля 2022 года.