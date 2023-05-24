Украина расследует роль Беларуси в депортации украинских детей 24 мая, 09:51 Россия депортировала почти 20 тысяч украинских детей, к этому может быть причастна и Беларусь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украина расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых России принудительно вывозила с оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет Reuters.

В ведомстве уточнили, что начато уголовное производство по факту принудительной перевозки/депортации более 19 000 детей из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в том числе в Беларусь.

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«Факт и обстоятельства вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые „оздоровительные лагеря“ в Беларуси в настоящее время расследуются в рамках указанного уголовного производства», — отметили там.

В офисе белорусского диктатора Александра Лукашенко не отметили на запрос издания касательно обнародованных фактов депортации.

Накануне белорусская оппозиция обнародовала доклад, в котором говорится, что правительство Лукашенко принимало участие в незаконной депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

В документе говорилось, что 2150 украинских детей, в том числе сироты в возрасте от 6 до 15 лет, были отправлены в так называемые лагеря отдыха и санатории на территории Беларуси.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

