ПАСЕ признала массовую депортацию украинских детей геноцидом 27 апреля, 18:40 Голосование за резолюцию о депортации российскими оккупантами украинских детей в ПАСЕ, 27 апреля 2023 года (Фото:Yevheniya Kravchuk / Facebook)

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 27 апреля, приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом. Об этом сообщила член украинской делегации, нардеп Евгения Кравчук в Facebook.

Резолюцию поддержали 87 голосами.

Другой член делегации Алексей Гончаренко у себя в Telegram отметил, что термин «геноцид» в отношении действий России впервые упоминается в официальном документе такого уровня.

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Кравчук уточнила, что резолюция:

подчеркивает, что факты депортации и насильственного перемещения украинских детей подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года;

приветствует решение Международного уголовного суда о выдачу ордеров на арест российского диктатора Владимира Путина и российского « детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой, призывает страны-участницы Римского статута выполнять свои обязательства;

детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой, призывает страны-участницы Римского статута выполнять свои обязательства; поддерживает необходимость документирования, сбора и оценки доказательств преступления геноцида;

призывает Международный уголовный суд рассмотреть привлечение к ответственности за преступление геноцида виновных, призывает страны-участницы рассмотреть возможность привлечения к ответственности за все преступления в национальных судах;

призывает немедленно принять меры, чтобы прекратить депортацию украинских детей.

Глава делегации Мария Мезенцева в Facebook добавила, что ПАСЕ призывает страны-члены помочь Украине создать механизм обнаружения и репатриации депортированных назад в Украину или в безопасную третью страну, а также подчеркивает, что все исполнители преступлений должны быть привлечены к ответственности.

Гончаренко также написал, что ПАСЕ приняла правку в резолюцию о том, что к депортации украинцев причастен беларусский диктатор Александр Лукашенко.

По состоянию на апрель 2023 года депортированными из Украины считаются 19 384 ребенка.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Инфографика: NV

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

