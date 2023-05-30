В Москве задержали украинку, которая пыталась вернуть незаконно вывезенных в РФ детей — росСМИ 30 мая, 13:48 Детали возможного задержания украинки в Москве пока не уточняются (Фото:Klaus Wright/Unsplash)

Во вторник, 30 мая, в Москве задержали гражданку Украины, которая пыталась вернуть депортированных оккупантами в РФ украинских детей, пишут пропагандисткие РИА Новости.

По данным источников российской пропаганды, женщина пыталась вывезти из страны детей-сирот, которых привезли из оккупированных войскам РФ территорий Украины.

Уточняется, что она приехала в Россию по заданию фонда Save Ukraine. Фонд помогает возвращать родным детей, которые были принудительно вывезены в РФ.

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В фонде пока не комментируют информацию о возможном задержании своей сотрудницы.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской «детской омбудсменки» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.