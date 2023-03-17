Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина — все, что известно

17 марта, 17:18
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Платформа с фигурой российского диктатора Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, на карнавале в Дюссельдорфе, Германия, 20 февраля (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Платформа с фигурой российского диктатора Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, на карнавале в Дюссельдорфе, Германия, 20 февраля (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который подозревается в совершении военных преступлений в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Также выдан ордер на арест так называемого детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.

В МУС заявили, что Путин и Белова, «предположительно, несут ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию России» с 24 февраля 2022 года.

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«Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц… и за неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших деяния», — сказано в сообщении.

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NV рассказывает о реакции на решение МУС арестовать Путина.

17:34 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter подчеркнул, что международные преступники понесут ответственность за похищение детей и другие преступления

17:18 Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Facebook подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально является подозреваемым в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей

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«Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступен и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности», — отметил он.

Костин назвал решение историческим для Украины и всей системы международного права.

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Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть намного больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.

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Ранее газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что МУС планирует открыть два дела по военным преступлениям России против Украины — о похищении украинских детей и подростков, которых отправляли на «перевоспитание» в лагеря в РФ, а также о преднамеренных атаках россиян на гражданскую инфраструктуру.

2 апреля 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями, к коалиции за создание трибунала присоединились 32 страны.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Гаага Международный уголовный суд Военные преступления РФ депортация Война России против Украины

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