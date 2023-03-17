Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина — все, что известно 17 марта, 17:18 Платформа с фигурой российского диктатора Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, на карнавале в Дюссельдорфе, Германия, 20 февраля (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который подозревается в совершении военных преступлений в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Также выдан ордер на арест так называемого детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой.

В МУС заявили, что Путин и Белова, «предположительно, несут ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию России» с 24 февраля 2022 года.

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«Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц… и за неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших деяния», — сказано в сообщении.

NV рассказывает о реакции на решение МУС арестовать Путина.

17:34 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter подчеркнул, что международные преступники понесут ответственность за похищение детей и другие преступления

17:18 Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Facebook подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально является подозреваемым в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей

«Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступен и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности», — отметил он.

Костин назвал решение историческим для Украины и всей системы международного права.

Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть намного больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.

Ранее газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что МУС планирует открыть два дела по военным преступлениям России против Украины — о похищении украинских детей и подростков, которых отправляли на «перевоспитание» в лагеря в РФ, а также о преднамеренных атаках россиян на гражданскую инфраструктуру.

2 апреля 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями, к коалиции за создание трибунала присоединились 32 страны.