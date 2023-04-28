Украина передала МККК список более 19 тысяч украинских детей, депортированных российскими оккупантами 28 апреля, 19:28 Мария Мезенцева (Фото:Maria Mezentseva / Facebook)

Украина передала Международному комитету Красного Креста список более 19 тысяч украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали со временно захваченных территорий Украины.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ, народная депутатка Мария Мезенцева в эфире Радио Свобода.



По ее словам, МККК получил объединенный файл от рабочей группы при президенте по возвращению украинских детей. Нардеп подчеркнула, что у Красного Креста есть прямые полномочия для посещения украинских детей в лагерях, так называемых приемных семьях и других местах их незаконного пребывания, и Украина ждет этого визита.



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«Мы говорим о недавнем обновлении файла по украинским детям. Зарегистрировано более 19 тысяч заявок, [поданных] украинскими правозащитниками и органами власти, работающими по этому вопросу… Международный комитет Красного Креста имеет чуть ли не прямые полномочия для посещения детей. Мы очень ждем их визита в Россию и другие государства», — подчеркнула она.

Первая леди Елена Зеленская накануне заявила, что в российском плену, по подтвержденным данным, остаются 19 390 детей.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года. ПАСЕ в своей резолюции приветствовала решение Международного уголовного суда.



Инфографика: NV

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