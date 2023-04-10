Формируется международная коалиция для возвращения украинских детей-сирот — Верещук 10 апреля, 12:35 Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Формируется международная коалиция для возвращения украинских детей-сирот, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Об этом сообщает Минреинтеграция в Telegram.

По ее словам, Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот.

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Поэтому Координационный совет по защите и безопасности детей под председательством Андрея Ермака работает над формированием международной коалиции, задачей которой будет возвращение украинских детей-сирот и наказание виновных в преступлениях против украинских детей.

«В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляен, Матеуш Моравецкий и другие. Также должен быть посредник. Им может быть кто-либо: Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и т.д» — сказала она.

Верещук надеется, что вскоре такая платформа начнет действовать.