Формируется международная коалиция для возвращения украинских детей-сирот — Верещук

10 апреля, 12:35
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Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Формируется международная коалиция для возвращения украинских детей-сирот, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Об этом сообщает Минреинтеграция в Telegram.

По ее словам, Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот.

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Поэтому Координационный совет по защите и безопасности детей под председательством Андрея Ермака работает над формированием международной коалиции, задачей которой будет возвращение украинских детей-сирот и наказание виновных в преступлениях против украинских детей.

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«В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляен, Матеуш Моравецкий и другие. Также должен быть посредник. Им может быть кто-либо: Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и т.д» — сказала она.

Верещук надеется, что вскоре такая платформа начнет действовать.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дети Ирина Верещук Война России против Украины

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