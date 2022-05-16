«Влез на дерево и не знает, как слезть». Как Путин спровоцировал расширение НАТО и стал причиной единства в Альянсе — NYT 16 мая, 17:24 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже через несколько недель (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО в течение нескольких недель. Президент Финлянии уже объявил, что страна подает заявку на членство в Альянсе. Швеция 16 мая тоже официально решила подать заявку на вступление в НАТО.

Война России против Украины — главные события 16 мая

НВ публикует перевод статьи New York Times о том, что вступление в Альянс Швции и Финляндии означает для России и всего остального мира.

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Конец иллюзиям о России

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО после десятилетий нейтралитета является четким заявлением о том, что вторжение России в Украину положило конец эпохе европейских иллюзий в отношении Москвы.



Решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета, которого они придерживались на протяжении десятилетий, и подать заявку на вступление в НАТО является самым убедительным свидетельством глубоких изменений в Европе перед лицом агрессивного российского имперского проекта.

Два скандинавских государства, по сути, ясно дали понять, что они ожидают, что угроза со стороны России и президента Владимира Путина сохранится, что она их не запугает, и что после бойни, устроенной россиянами в украинской Буче, невозможно оставаться посторонними наблюдателями. Это декларация решимости Запада.

«Неприсоединение к военному союзу сослужило Швеции хорошую службу, но мы пришли к выводу, что в будущем оно не послужит нам так же хорошо. Это не решение, которое следует принимать легкомысленно», — заявила в воскресенье, 15 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Поскольку финские и шведские вооруженные силы уже хорошо интегрированы в НАТО, одна из причин, по которой процесс подачи заявки может пройти быстро, немедленные последствия изменения стратегического курса стран в свете вторжения России в Украину будут не столько практическими, сколько политическими.

Это новая Европа, в которой больше нет промежуточного пространства. Страны либо находятся под защитой НАТО, либо они сами по себе против России, которой правит человек, полный решимости утвердить место России на мировой арене с помощью силы. Швеция, и особенно Финляндия, протяженность границы с Россией которой 810 миль (около 1300 км — ред.), не могли проигнорировать решение Путина вторгнуться в соседнюю страну.

Они были не единственными. Германия, в целом пацифистская нация после того, как она поднялась из руин 1945 года, начала масштабные инвестиции в свои вооруженные силы, а также попытку избавиться от зависимости от энергии, поставляемой Россией, которую она до этого считала если не безобидной, то, по крайней мере, надежным деловым партнером.

Расширение НАТО — не причина, а следствие вторжения Путина в Украину

«Расширение НАТО никогда не было причиной решения Путина вторгнуться в Украину, но, безусловно, оно является следствием (этого решения — ред.). Швеция и Финляндия теперь видят, что у России реваншистская и ревизионистская позиция, которая гораздо более опасна, чем во время последней части холодной войны», — сказала Натали Точчи, директор Института международных отношений в Риме.

Швеция и Финляндия сочли, что нейтралитет отвечает их интересам, имея дело с угрозой Советского Союза, а в случае со Швецией — за столетия до этого. Они не изменили своего курса, хотя и присоединились к Европейскому Союзу в течение более чем трех десятилетий после окончания холодной войны.

Смена настроений в двух странах за последние несколько месяцев была драматичной, и это один из показателей того, как решимость Путина оттеснить НАТО и ослабить его поддержку привела к обратному эффекту — возрождению альянса, который целое поколение искал убедительную причину существования.

Если в прошлом году вступление в НАТО поддерживало не более четверти населения Швеции и Финляндии, то сегодня это число резко возросло, достигнув 76% в недавнем опросе в Финляндии. Правящая Социал-демократическая партия Швеции, крупнейшая партия страны, которая долгое время являлась бастионом неприсоединения, приняла решение о членстве в НАТО.

«Путин влез на дерево и не знает, как слезть»

«Путин влез на дерево и не знает, как слезть. Теперь он столкнется с НАТО, которое сильнее, больше и решительнее», — сказала Николь Башаран, французский аналитик по внешней политике.

В статье 3 учредительного договора НАТО говорится, что члены должны «поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению» посредством «постоянной и эффективной самопомощи и взаимопомощи». В случае Швеции и Финляндии эти возможности уже сильно развиты благодаря тесному сотрудничеству с НАТО.

Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции, сказал: «Мы шли по скользкой дорожке к более тесным отношениям с НАТО. Но на этот путь 24 февраля было подано ракетное топливо», — это дата начала российского вторжения в Украину.

Он добавил: «Наше решение отражает мнение о том, что Россия еще долгое время будет оставаться сложной страной, а война в Украине будет довольно продолжительной, тогда как в Кремле будет неустойчивое и крайне ревизионистское руководство в обозримом будущем».

На вопрос, опасается ли Швеция возмездия со стороны России, Бильдт сказал: «С Россией никогда не знаешь наверняка, но настроение довольно уверенное».

Мнение о том, что война на Украине может затянуться, сейчас широко распространено в Европе. Путин не только напал на своего соседа, он меряется силами с Западом и Америкой, изображаемыми как «империя лжи».

С момента подписания Версальского договора 1919 года Германии потребовалось около 20 лет, чтобы отреагировать на то, что она считала унижением, отправив военную машину Третьего рейха по ту сторону границы со своими соседями, что разожгло Вторую мировую войну. Понадобилось около 30 лет, чтобы тягостная обида Путина на предполагаемое унижение распада советской империи привело к полномасштабному вторжению в Украину.

Российский президент вряд ли изменит курс, даже если его война до сих пор шла плохо.

На практике и Финляндия, и Швеция долгое время жили с российским ядерным оружием в соседнем Калининграде, российском анклаве, зажатом между Польшей и Литвой на побережье Балтийского моря.

«Эти страны привыкли к тому, что Россия нарушает их воздушное пространство, они знают о рисках. Но преимущества в вопросе безопасности с НАТО несравненно выше, чем любой дополнительный риск», — сказала Точчи.

Тем не менее, Путин не раз упоминал о наличии у России новейшего ядерного оружия и заявлял, что без колебаний применит его, если его спровоцируют. Эта угроза существует не только для Финляндии и Швеции, отказывающихся от военного нейтралитета, но и для всей Европы и за ее пределами.

Путин как причина единства Запада

Точчи говорила во время визита в Эстонию, одно из трех прибалтийских государств, ранее входивших в состав Советского Союза и вступивших в НАТО в 2004 году. «Сущесвует всеобщий восторг, что Балтийское море теперь будет морем НАТО, решения финнов и шведов кажутся оправданными», — сказала она.

Долгое время, еще до российского вторжения, Европа была разделена. Страны, расположенные близко к границе с Россией, такие как страны Балтии и Польша, серьезно восприняли российскую угрозу, исходя из горького исторического опыта, в то время как страны расположенные дальше на запаед, включая Германию и Францию, больше стремились получить мирные дивиденды окончания холодной войны, чем смотреть путинским амбициям в глаза.

Эти иллюзии сохранялись даже после того, как Путин аннексировал Крым в 2014 году, в том же году развязал войну на востоке Украины на Донбассе и применил военную силу, чтобы выиграть эндшпиль в Сирии, используя жестокие методы, отточенные в Чечне много лет назад и очевидные с февраля в Украине.

В конце концов, страны, наиболее близкие географически к России и наиболее непосредственно находящиеся под ее угрозой, оказались правы. Финляндия и Швеция были тому свидетелями.

Сейчас Европа в основном едина в своей решимости противостоять Путину и не допустить его победы в войне в Украине. Соединенные Штаты, у которых были свои иллюзии в отношении России, переориентировались на Европу и полны решимости не только спасти Украину, но и ослабить Россию. Это не краткосрочные амбиции.

«У нас действительно есть изменившаяся Европа. У нас будет более сильное НАТО, с большими расходами на оборону, политически более сплоченное, с пониманием целей. Мы также получим более сильный Европейский союз с большей взаимодополняемостью между ним и НАТО», — сказал Бильдт.

Европа, конечно же, также столкнется с экономическими и другими проблемами в результате любой затяжной войны. А страны посредине, преимущественно Молдова и Грузия, застрявшие на ничейной земле на окраинах России без защиты НАТО — столкнутся с опасными проблемами.

Финляндия и Швеция извлекли из произошедшего в Украине важный урок. После объявления НАТО в 2008 году о том, что Украина и Грузия «станут членами НАТО» (решение, принятое без учета того, как и когда достичь этой цели), сложный вопрос членства Украины был оставлен западными лидерами, не хотевшими провоцировать Путина сильнее, в подвешенном состоянии.

Это ничего не изменило в расчетах Путина. Он все равно вторгся в Украину, выдумав нацистскую угрозу и утверждая, что украинская государственность — это миф. Швецию и Финляндию не постигнет та же участь из-за ошибочной сдержанности. «Они усвоили урок, — сказала Точчи.

Остается вопрос, как Путин слезет с дерева. Он назвал решение Финляндии «ошибкой» и настаивал на том, что Россия не угрожала этой стране. Он также прекратил поставки российской электроэнергии в Финляндию. Нет никаких признаков того, что он отказывается от своей убежденности в том, что сила в конечном итоге позволит достичь стратегических целей России.

«Даже если Путин поймет, что совершил ошибку, я сомневаюсь, что он когда-либо признает это, — сказал Бильдт, — Последствия были бы слишком серьезными. Это была не маленькая ошибка. Это была катастрофическая стратегическая ошибка первого порядка».



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