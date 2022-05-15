Швеция официально подтвердила намерение подать заявку в НАТО 15 мая, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Швеция официально подтвердила намерение подать заявку в НАТО (Фото:nato.int)

Правящая в Швеции Социал-демократическая партия объявила о поддержке вступления страны в НАТО. Это означает, что в парламенте сейчас есть большинство для принятия официального решения о подаче заявки на членство в Альянсе.



Об этом говорится в заявлении Социал-демократической партии Швеции, опубликованном в воскресенье, 15 мая.



«На своем заседании 15 мая 2022 года правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», — говорится в заявлении.

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В правящей партии Швеции подчеркнули, что страна в случае одобрения заявки на вступление в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз на своей территории.

В этот же день об окончательном решении о подаче заявки на членство в НАТО объявил и президент Финляндии Саули Нийнисте.

По данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО 16 мая. Ожидается, что парламент Финляндии также утвердит формальную заявку страны на вступление в НАТО 16 мая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и Швеции, а процесс их присоединения к Альянсу пройдет «легко и быстро».

После подачи заявок на членство вступление новых участников должны единогласно поддержать все страны-члены Альянса.

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