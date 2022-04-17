Швеция, Финляндия и НАТО. Что раздражает Россию 17 апреля, 12:35 Цей матеріал також доступний українською

Встречу глав правительств Финляндии и Швеции Санны Марин и Магдалены Андерссон в Стокгольме можно назвать исторической

На совместной пресс-конференции они говорили о том, что еще недавно и в Финляндии, и в Швеции не упоминали: о вступлении обеих стран в НАТО.

Когда Кремль обнародовал свои предложения по безопасности, касающиеся отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в Стокгольме и Хельсинки были откровенно возмущены. В Швеции и Финляндии отмечали, что привержены политике нейтралитета, но не понимают, почему это НАТО и Россия должны решать за народы Швеции и Финляндии, какой модели безопасности им придерживаться. И в этом отношении к суверенитету цивилизационная разница между Россией, с одной стороны, и западными демократиями с другой, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

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Не случайно ведущий кремлевский политолог Федор Лукьянов в своей громкой статье о будущем российско-украинских отношений называл как идеальную модель «финляндизацию» послевоенных лет. То есть ситуацию, где государство не может определять свою внешнюю политику под угрозой применения силы. А для финнов даже напоминание о такой модели является открытым оскорблением, они воспринимают ее как пережиток Второй мировой войны.

Масштабное нападение России на Украину изменило все

Если дискуссии после обнародования российских предложений о безопасности были скорее теоретическими разговорами, масштабное нападение России на Украину изменило все. В Хельсинки и Стокгольме убедились, что российский президент Владимир Путин не шутил, когда угрожал Украине и цивилизованному миру. Что Путин готов к войне.

В Финляндии нападение на Украину моментально воскресило память о войнах с Советским Союзом. В первые десятилетия независимости северная страна была близка к потере суверенитета несколько раз, Иосиф Сталин уже создавал для финнов марионеточное правительство во главе с коммунистом Отто Куусиненом, будущим секретарем ЦК КПСС и создал «ловушку» — Карело-Финскую ССР, куда собирались интегрировать оккупированную финскую территорию.

В Финляндии нападение на Украину моментально воскресило память о войнах с Советским Союзом

Финляндии удалось отстоять свою свободу ценой серьезных потерь — и человеческих, и территориальных. Второй по численности населения город довоенной Финляндии — Виипури — это сейчас скромный райцентр российской Ленинградской области Выборг. И финны посещают его даже не из ностальгии, а чтобы увидеть, как СССР и Россия довели до упадка один из лучших финских городов.

Что будет, если современное руководство России будет интересовать уже не Выборг, а Тампере или Порвоо? Финны не хотят получать ответы на этот вопрос, а единственной возможностью защититься от безумия воспринимают вступление в НАТО. Социологические опросы фиксируют стойкое большинство таких сторонников. Стали изменяться и настроения финских политиков, о чем заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в Стокгольме. Но, конечно, для Финляндии, которая находится в традиционном оборонном союзе со Швецией, было бы лучше вступить в НАТО вместе с соседней страной.

Безопасность Швеции тоже под угрозой

В Стокгольме к такому вступлению относятся сдержаннее. Общих границ с Россией у Швеции нет. Но недавно российские эксперты на одном из телевизионных каналов рассказывали, как для оккупации стран Балтии Россия использует шведский остров Готланд, это стало сигналом — безопасность Швеции тоже под угрозой.

И хотя абсолютного большинства сторонников вступления в НАТО в Швеции, в отличие от Финляндии, пока нет, однако количество сторонников значительно превышает количество противников присоединения. Это, в свою очередь, влияет на настроения шведских политиков. В Стокгольме прямо говорят, что смена взглядов, прежде всего, связана с тем, что Украина после нападения России осталась одна против агрессора. Да, ей помогают, но не воюют вместе с ней. Ну и какой тогда смысл в таком нейтралитете?

Именно поэтому возможность подачи обеими северными странами заявки в НАТО уже в ближайшее время стала реальностью.

Российских руководителей такое изменение настроений раздражает. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже предупредил, что в этом случае о безъядерной Балтике можно будет забыть. Но угрозы Кремля никого не пугают просто потому, что альтернатива вступлению в НАТО — это война.

Именно войны и в Швеции, и в Финляндии хотели бы избежать.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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