НАТО начнет процесс присоединения Финляндии и Швеции 18 мая — журналист
Финляндия и Швеция (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
Страны Североатлантического альянса рассмотрят заявки на вступление Финляндии и Швеции 18 мая, сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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Журналист рассказал, что Турция не должна блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поэтому процесс присоединения к Альянсу начнется уже в эту среду.
При этом протоколы о присоединении могут быть подписаны в начале июня.
«Возможно подпишут в национальный день Швеции 6 июня», — добавил Йозвяк.
В понедельник, 16 мая, Швеция официально решила подать заявку на членство в НАТО.
Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день — 15 мая.
После этого власти РФ пригрозили усилить группировку войск на финской границе.
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