НАТО начнет процесс присоединения Финляндии и Швеции 18 мая — журналист

16 мая, 20:16
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Финляндия и Швеция (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Финляндия и Швеция (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Страны Североатлантического альянса рассмотрят заявки на вступление Финляндии и Швеции 18 мая, сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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Журналист рассказал, что Турция не должна блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поэтому процесс присоединения к Альянсу начнется уже в эту среду.

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При этом протоколы о присоединении могут быть подписаны в начале июня.

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«Возможно подпишут в национальный день Швеции 6 июня», — добавил Йозвяк.

В понедельник, 16 мая, Швеция официально решила подать заявку на членство в НАТО.

https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1526226407902281728

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день — 15 мая.

После этого власти РФ пригрозили усилить группировку войск на финской границе.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1MxXA34G_I
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Швеция Финляндия Война России против Украины

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