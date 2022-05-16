НАТО начнет процесс присоединения Финляндии и Швеции 18 мая — журналист 16 мая, 20:16 Цей матеріал також доступний українською Финляндия и Швеция (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Страны Североатлантического альянса рассмотрят заявки на вступление Финляндии и Швеции 18 мая, сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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Журналист рассказал, что Турция не должна блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поэтому процесс присоединения к Альянсу начнется уже в эту среду.

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При этом протоколы о присоединении могут быть подписаны в начале июня.

«Возможно подпишут в национальный день Швеции 6 июня», — добавил Йозвяк.

В понедельник, 16 мая, Швеция официально решила подать заявку на членство в НАТО.

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день — 15 мая.

После этого власти РФ пригрозили усилить группировку войск на финской границе.

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