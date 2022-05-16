Теперь официально. Швеция решила подать заявку на вступление в НАТО 16 мая, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Магдалена Андерссон (Фото:TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS)

В понедельник, 16 мая, Швеция официально решила подать заявку на членство в НАТО.

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Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон, сообщает SVT.

Посол Швеции в НАТО в Брюсселе в ближайшие дни представит заявку Швеции в альянс. Заявка будет подана вместе с Финляндией.

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«Мы покидаем одну эпоху и переходим в другую. Мы сообщим НАТО, что хотим стать членом альянса», — сказала Андрессон.

Правительство также приняло решение о законопроекте, который позволит Швеции получать военную поддержку от всех стран ЕС и НАТО.

Андерссон добавила, что Швеция будет находится в уязвимом положении, пока заявка будет на рассмотрении.

Финляндия и Швеция официально объявили о намерении вступить в НАТО в один день — 15 мая.

После этого власти РФ пригрозили усилить группировку войск на финской границе.

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