В РФ угрожают усилить группировку войск на финской границе в случае вступления Финляндии в НАТО

16 мая, 00:31
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Россия угрожает Финляндии из-за вступления страны в НАТО (Фото:nato.int)

Россия угрожает Финляндии из-за вступления страны в НАТО (Фото:nato.int)

В России заявляют, что усилят свою границу с Финляндией, если страна вступит в НАТО и разместит рядом с РФ ударные вооружения альянса.

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Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В своем Telegram-канале он написал, что в таком случае российская группировка войск на границе будет усилена.

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Бондарев заявил, что безопасности РФ ничего не угрожает.

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15 мая президент Финляндии Саули Нийнисте заявил об окончательном решении страны о подаче заявки на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявили и в правящей партии Швеции.

Ожидается, что парламенты Финляндии и Швеции утвердят формальную заявку на вступление в НАТО 16 мая.

После подачи заявок на членство вступление новых участников должны единогласно поддержать все страны-члены Альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс присоединения Швеции и Финляндии к Альянсу пройдет «легко и быстро».

При этом до момента официального вступления стран в НАТО Великобритания гарантировала им помощь случае нападения.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия НАТО Финляндия Вступление в НАТО Россия - Финляндия Россия-НАТО Война России против Украины

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