Финляндия официально подает заявку на членство в НАТО 15 мая, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Саули Ниинисте (Фото:Heikki Saukkomaa/ Lehtikuva/via REUTERS)

Финляндия приняла окончательное решение и официально подает заявку на членство в НАТО. Об этом в ходе пресс-конференции в воскресенье, 15 мая, заявил президент страны Саули Ниинисте, сообщает Yle.

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По словам финского лидера, с того дня, как Россия вторглась в Украину, многое изменилось. Он еще раз подчеркнул: заявка Финляндии не направлена против кого-либо.

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«Это исторический день. Начинается новая эпоха. Безопасность — это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, общая безопасность растет», — заявил Ниинисте.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, такое решение укрепит Северную Европу, ЕС и откроет новые возможности для сотрудничества.



В то же время Ниинисте обеспокоен тем, что ратификацию членства его страны в Альянсе могут отложить до весенних парламентских выборов в 2023 году. Поэтому он призвал парламент поддержать решение как можно скорее.



Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что заявку на членство в НАТО страна подаст в среду, 18 мая.

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Вступление Финляндии в НАТО



12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное членство страны в Альянсе.

13 мая парламент Швеции обнародовал обновленную стратегию политики национальной безопасности, в которой сказано, что членство страны в НАТО «будет иметь сдерживающий эффект в Северной Европе». По данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО 16 мая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро».

В НАТО неоднократно подчеркивали, что являются оборонным альянсом. В России же продолжают распространять ложь о якобы «угрозе» со стороны НАТО.

14 мая Саули Ниинисте сообщил о планах Финляндии вступить в НАТО российскому диктатору Владимиру Путину. Тот заявил, что отказ страны от нейтралитета «ошибочен».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. 14 мая глава МИД Финляндии встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить позицию Анкары.

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