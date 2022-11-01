Больше колоть уже некуда. Почерневшие руки Путина выдают проблемы со здоровьем — британский генерал 1 ноября, 16:02 Российский диктатор Владимир Путин 27 октября (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов Ричард Даннат заявил, что у российского диктатора Владимира Путина почернели сверху кисти рук, что может говорить о том, что в них вводят инъекции, передает Sky News.

«Еще одна вещь, о которой стоит задуматься, это то, насколько здоров Владимир Путин. Внимательные наблюдатели теперь замечают, что его кисти рук сверху выглядят довольно черными, что является признаком введения инъекций, когда инъекции уже нельзя вводить в другие части тела. Интересно отметить это и просто понаблюдать, действительно ли он так здоров, как хочет показать», — сказал Даннат.

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Он также предположил, что Путин «впадает в отчаяние» в Украине, «потому что нет другой точки зрения на то, что происходит на поле боя, кроме как сказать, что у него действительно плохо получается».

«Атака на севере, произошедшая несколько недель назад на Харьковском фронте, действительно поставила российских военных в неловкое положение. Они в беспорядке отступили. Поэтому он пытается сделать что-то другое, чтобы улучшить свое положение — вызвать замешательство», — предположил британский генерал.

В мае глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял Украинской правде, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, как отмечал тогда глава ГУР, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

Информация о том, что у Путина рак, время от времени появляется в СМИ.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.