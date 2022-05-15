Путин «серьезно болен» — британский экс-разведчик 15 мая, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявил SkyNews, что российский диктатор Владимир Путин "довольно серьезно болен", однако непонятно, чем именно. Он ссылается на собственные источники.

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Стил известен тем, что написал книгу об экс-президенте США Дональде Трампе, где исследуются его связи с Кремлем и вмешательство Москвы в американские выборы 2016-го. Также он руководил отделом по России в MI6 в Лондоне с 2006 по 2009 год и работал там в 90-х. По словам экс-разведчика, болезнь Путина была «элементом» российского вторжения в Украину.

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«Конечно, из того, что мы слышим от источников в России и других странах, есть то, что Путин действительно серьезно болен. Непонятно, что это болезнь. Или она неизлечима, или смертельная, или что-то еще. Но, безусловно, я думаю, что это часть уравнения», — заявил Стил.

Ранее журнал New Lines Magazine получил запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин «болен раком крови». Также в нем говорится, что центральный офис ФСБ РФ разослал «сверхсекретную записку» всем ее региональным руководителям с пометкой не доверять слухам о тяжелом состоянии диктатора. В то же время, как указал Стил, даже если Путин болен, на него сложно влиять.

«В общем очень мало людей, которые готовы противостоять президенту Путину или спорить с ним… Я все же думаю, что есть диссидентские голоса, голоса несогласных, люди, которые говорят ему, что это катастрофическая война, которая, особенно в экономической отрасли, не принесет ничего хорошего для России, и мы можем только надеяться, что через некоторое время это приведет к изменению политики или даже к изменению режима. Однако это, конечно, не факт», — сказал бывший разведчик.

13 мая о том, что Путин серьезно больной раком заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказал, что, по данным украинской разведки, в России уже происходит переворот с целью свержения диктатора.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция.



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