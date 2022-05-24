«Полностью подтверждаем эту информацию». У Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых рак — руководитель ГУР 24 мая, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней.

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«Мы полностью подтверждаем эту информацию (что у Путина рак — ред). У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак», — сказал он в интервью Украинской правде.

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Однако, по его словам, надеяться, что Путин завтра умрет, не стоит.

«Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда», — сказал он.

Путин: история болезни

Уже несколько месяцев в СМИ появляется информация о том, что Путин болен раком.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет оценила для НВ наличие неврологических расстройств и состояние здоровья российского диктатора.

По ее словам, если проанализировать внешность Путина, то можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, то есть отек лица, то есть его нет.

«Во-первых, дело может идти о том, что у него действительно онкологическое заболевание. Мы не знаем какое именно, все говорят о разных локализациях — кто-то о раке щитовидной железы, кто-то о раке кишечника и т. д. , поэтому ему могут давать высокие дозы стероидов, чтобы угнетать иммунитет при определенном виде терапии онкологии», — сказала она.

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