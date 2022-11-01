«Пичкают тяжелыми стероидами и обезболивающими». У Путина Паркинсон и рак поджелудочной — источник The Sun в российской разведке 1 ноября, 19:13 В СМИ появились новые данные о болезнях российского диктатора (Фото:скриншот видео / @zvezdanews via The Sun)

У российского диктатора Владимира Путина ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы, — об этом сообщает британский таблоид The Sun во вторник, 1 ноября, со ссылкой на источник в российской разведке, «близкий к Кремлю».

Таблоид пишет, что неназванный источник в электронных письмах подтвердил, что у Путина диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона и она «уже прогрессирует». Он также упомянул о слухах «в близком окружении» 70-летнего главы кремлевского режима о том, что у него рак простаты.



Видео дня

«Этот факт [предполагаемую болезнь Паркинсона] будут всячески отрицать и скрывать. Путина регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной, который у него недавно диагностировали», — утверждает источник The Sun.

Инъекции якобы причиняют диктатору сильную боль и вызывают отеки лица и другие побочные эффекты, в том числе провалы в памяти.

После недавних публичных появлений Путина корреспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт обратил внимание на следы на его руке, которые якобы могут быть следами от капельницы.

Британский генерал, бывший глава Генштаба страны и член палаты лордов Ричард Даннат заявил, что у Путина почернели сверху кисти рук, что может говорить о том, что в них вводят инъекции, пишет Sky News.

Западные таблоиды также писали, что на публичных мероприятиях Путин хватается за край стола, чтобы скрыть дрожь, а его прихрамывания и ерзания на стуле могут указывать на боли.

В мае руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».



В конце апреля The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который утверждал, что Путин болен раком крови.



Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

