Диктатор умирает? New Lines Magazin получил запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин «болен раком крови» 13 мая, 18:14 Сюжет Цей матеріал також доступний українською По словам эндокринолога, пополневшие лицо и шея Владимира Путина могут быть последствием приема стероидов, которыми лечат один из видов рака крови (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция.

Неподтвержденные официально данные о тяжелой болезни Путина регулярно появляются в различных СМИ.

НВ публикует перевод статьи New Lines Magazin об аудиозаписи близкого к Кремлю олигарха о том, что Путин «тяжело болен раком крови».

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Путин плохо выглядит и боится инфекций

Близкий к Кремлю олигарх записал на пленку заявление о том, что президент «тяжело болен раком крови». Является ли это правдой, досужими домыслами или дезинформацией, призванной сделать беспорядочного и параноидального диктатора уязвимым?

Владимир Путин болен или даже умирает?

Бульварная пресса, основываясь на внезапном расцвете диагностов в Twitter, похоже, считает именно так. С тех пор, как 24 февраля началось его вторжение в Украину, ухудшающееся здоровье 69-летнего президента России стало предметом лихорадочных спекуляций — спекуляций, значение которых пресс-секретарь Дмитрий Песков снижает, ссылаясь на «отличное» здоровье Путина.

Борис Карпичков, перебежчик из КГБ в Великобританию (и бывший офицер Второго главного управления, специализирующийся на контрразведке), считает, что его бывший коллега-шпион, которому уже за 60, страдает болезнью Паркинсона, а также «многочисленными» другими заболеваниями, включая слабоумие.

«Он или является, или, по крайней мере, ведет себя как сумасшедший и одержимый параноидальными идеями» — сказал Карпичков газете Руперта Мердока Sun, сравнив Путина в этом отношении со Сталиным, который перенес как минимум один инсульт.

Telegram-канал под названием Генерал СВР, который якобы ведет бывший офицер Службы внешней разведки России, заявил, что Путину в ближайшем будущем предстоит операция из-за неустановленной формы рака, и что пока он будет находиться на операционном столе, его временно заменит жестокий Николай Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности России, бывший сотрудник КГБ и давний директор одного из его агентств-преемников. Патрушев, как задокументировано New Lines, также является одним из самых ястребиных идеологов режима.

Доказательством большинства разрозненных, если не противоречащих друг другу заявлений о скорой кончине Путина является сам Путин. Он точно плохо выглядит. Отекшее лицо, неуклюжая походка, беспокойное поведение на транслирующихся мероприятиях, в том числе на встрече 22 апреля с его министром обороны Сергеем Шойгу, на которой ссутулившийся Путин вцепился в край пародийно крошечного столика, словно пытаясь удержаться от дрожи или головокружения. Еще есть его пресловутая самоизоляция на фоне пандемии COVID-19, часто упоминаемая причина того, что он проводил встречи с иностранными гостями как до, так и во время войны за столами, длинна которых соответствует средневековым банкетным столам (как сообщают российские независимые СМИ, любой, кто хочет близко подойти к Путину, должен пройти ПЦР-тест и даже сдать образец кала).

Олигарх, заявивший, что Путин « тяжело болен раком крови»

Что может установить New Lines, так это то, что на самом деле существует растущий хор тех, кто близок к Путину или к разведывательному аппарату в его стране и лучше осведомлен о состоянии его души и тела, кто бормочет во многом то же самое, что и те, кого цитируют в очередях на кассе в супермаркете. Неизвестно, говорят ли эти источники правду или пытаются распространять дезинформацию. Например, те, кто разочаровался в путинском тоталитарном руководстве, могут изображать его как недееспособного или как человека, которому недолго осталось, чтобы успешней ослабить его влияние в России или на полях сражений в Украине. Распространение слухов о его ухудшающемся здоровье может также упреждать что-то более катастрофическое, например, приказ запустить ядерное оружие, который вряд ли будет выполнен военачальниками, если будет исходить от неизлечимо больного деспота.

Западные правительства, не говоря уже о новостных организациях, которые получают доступ к утечкам информации оттуда, также склонны заставлять нас представлять Путина и регрессивное государство, которым он правит, в самом худшем свете. Когда Александр Солженицын искал аллегорию, чтобы изобразить сталинскую рабовладельческую империю после чисток, в которой каждый, от члена ЦК до мелкого аппаратчика и обывателя, был представлен как замешанный в саморазрушении общества, он выбрал рак. Лечение метастазирующей опухоли, как Солженицын знал на собственном опыте, может быть столь же разрушительным для организма, как и сама патология.

Возможно, что-то из литературного наследия Солженицына отражается в слухах о Путине как о современном Больном Человеке Европе. Опять же, может он таковым и является. New Lines получили аудиозапись близкого к Кремлю олигарха, который описывает Путина как «тяжело больного раком крови», хотя тип рака крови не уточняется. Излишне говорить, что мы не можем независимо подтвердить это утверждение, поскольку доступ к медицинским картам Путина трудно получить, что является общеизвестным. Но запись представляет собой редкое свидетельство человека, имеющего доказанные связи с российским правительством, о том, что его фанатичный диктатор вполне может быть серьезно болен. И олигарх понятия не имел, что его записывают.

Западный венчурный капиталист записал разговор в середине марта без ведома и согласия олигарха. Источник предоставил запись New Lines при условии, что мы не идентифицируем его публично. Он говорит, что предал доверие коллеги из-за отвращения к войне в Украине — отвращения, которое, очевидно, разделяет его тайно записанный собеседник. «Он полностью разрушил экономику России, экономику Украины и многие другие экономики — разрушил [их] абсолютно, — говорит олигарх о Путине, — У него проблема с головой. … Один сумасшедший может перевернуть мир с ног на голову».

New Lines без труда удалось установить личность и голос олигарха. Мы приняли решение не раскрывать его имя и любые компрометирующие подробности его биографии из-за высокой вероятности того, что их раскрытие приведет к репрессиям со стороны государства. Россия приговорила к 15 годам лишения свободы виновных в распространении «фейковой» информации о войне в Украине, то есть в констатации фактов о ней. В частности, олигархам есть что терять, учитывая, что их способность зарабатывать и тратить свои сотни миллионов или миллиарды неразрывно связана с их верностью Кремлю. Роман Абрамович, бывший владелец лондонского футбольного клуба Челси, возможно, был отравлен, когда пытался помочь Украине заключить мирное соглашение. В общей сложности с января были найдены мертвыми восемь олигархов, многие из которых связаны с прибыльным энергетическим сектором России. Двое из них в жутко похожих обстоятельствах, но на большом географическом расстоянии — в Каталонии и Москве — вместе со своими женами и детьми, которых, как считалось, они убили перед самоубийством.

В связи с этим, мы будем называть олигарха Юрием.

Мы можем сообщить, что Юрий в настоящее время находится за пределами России. По состоянию на 2021 год его собственный капитал был достаточно высок, чтобы квалифицировать его как одного из 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он озабочен эффектом изгоя, который экономическая изоляция страны и санкции США и ЕС оказали на его собственное дело в Европе, и в течение большей части 11-минутной записи спрашивает западного венчурного капиталиста, как он может возместить ущерб.

Юрий также впадает в ярость, осуждая войну в злых выражениях, разоблачая первоначальный предлог Кремля «попытаться найти нацистов и фашистов». Затем Юрий говорит, что «мы все надеемся», что Путин умрет от рака или, возможно, от какого-то внутреннего вмешательства в Москве, например, заговора, чтобы избавить Россию от дальнейших несчастий — либо случайное изменение местоимения, либо отражение общего мнения олигархов. Кроме того, Юрий лично обвиняет Путина в убийстве «более 15 тысяч российских солдат и 4 или 5 тысяч мирных жителей в Украине. Это невероятно. Ради чего? Он убил больше людей, чем за 10 лет в [советской] афганской войне».

Идентичность Юрия была легко установлена ​​с помощью методов проверки из открытых источников и консультаций с бывшими и нынешними сотрудниками разведки. Один из бывших глав европейской службы безопасности назвал его членом «узкого круга из 20−30 человек», с которыми Путин встречался в 2014 году перед тайным захватом украинского полуострова Крым. «Цель состояла в том, чтобы объяснить мотивы его военных действий, почему это был единственный путь», — сказал экс-чиновник New Lines об этом конклаве, отметив, что Юрий является — или был в то время — одним из доверенных лиц и полномочных представителей Путина. Другой соратник олигарха добавил, что он по-прежнему в состоянии предоставить «конкретную информацию» о внутренней работе Администрации президента России (формальное название исполнительного аппарата российского лидера).

Записка ФСБ с предписанием не верить, что Путин болен

То, что обвинение Юрия теперь широко распространено в элитных коридорах Москвы, отчасти подкрепляется тем фактом, что 13 марта из Лубянки, штаб-квартиры ФСБ, всем региональным директорам была отправлена ​​сверхсекретная записка.

«Записка предписывала региональным руководителям не доверять слухам о неизлечимом состоянии президента. Директорам также было поручено развеять любые слухи на этот счет, которые могут распространиться в местных подразделениях ФСБ. По словам источника в одном из региональных подразделений, ознакомившимся с докладной запиской, это беспрецедентное указание возымело обратный эффект: большинство сотрудников ФСБ вдруг поверили, что у Путина действительно серьезное заболевание», — сказал New Lines Христо Грозев, глава отдела расследований Bellingcat, веб-сайта, специализируещегося на расследованиях, известного разоблачением российских шпионов и убийц. Как и в старые недобрые времена Советского Союза, ничему не верят, пока государство не скажет, что это злонамеренная ложь.

Всегда есть вероятность, что откровение Юрия ею является.

«Невозможно узнать наверняка, находясь извне, но в оценке Кремля есть две последовательности. С одной стороны, их инстинкт заключается в том, чтобы лгать и распространять дезинформацию, поэтому эта болтовня может быть попыткой отвлечь внимание. Или, что столь же вероятно, мы наблюдаем вспышки борьбы элит. Путин долгое время выступал де-факто в роли мафиозного босса Кремля, арбитра для тех, кто борется за влияние или деньги. Эти кланы теперь готовятся выжить, независимо от того, чем закончится этот кризис. Утечка информации о кризисе Путина со здоровьем — или его изобретение — поможет получить рычаги воздействия», — сказал Джон Сайфер, бывший офицер ЦРУ, специализирующийся на России.

Любопытно, что записка ФСБ появилась менее чем за месяц до того, как авторитетное российское новостное издание Проект опубликовало разоблачение того, что Путин регулярно путешествует по России в сопровождении врачей-специалистов. Среди них Алексей Щеглов и Игорь Есаков, хирурги в области головы и шеи, Константин Сим, врач травматолог-ортопед, и Евгений Селиванов, нейрохирург, основавший стипендию по хирургии щитовидной железы и раку щитовидной железы у пациентов пожилого и старческого возраста. Щеглов, Есаков и Селиванов — «самые частые попутчики Путина», выяснил Проект. Путин также прибегал к гомеопатическим и ненаучным народным средствам, как сообщает издание, например, к ваннам, наполненным кровью оленьих рогов, которые, как считается, улучшают сердечно-сосудистую систему и цвет кожи.

Чем может быть болен российский диктатор

Известно, что Путин получил несколько травм спины с тех пор, как впервые стал президентом России в 2000 году. Он упал с лошади во время своего первого президентского срока. По словам источника, цитируемого Проектом, этот несчастный случай на некоторое время вывел его из строя. Также на последних видео можно заметить, что он хромает, что является заметной особенностью его появлений на публике, так что пресс-служба Кремля в какой-то момент запретила государственным информационным агентствам упоминать об этом. Он также неприятно упал на хоккейном матче в Сочи в мае 2017 года после того, как другой игрок сбил его с ног. Тогда Сим, ортопед-травматолог, восемь дней оставался рядом с резиденцией Путина.

«Как минимум в двух случаях, — сообщал Проект, — Путин перенес либо операцию, либо очень серьезную медицинскую процедуру, скорее всего, на спине».

Плохое здоровье президента также считается причиной его длительных отсутствий в центре внимания, начиная с 2012 года. Эти отсутствия привели к распространению того, что россияне назвали «консервами», — заранее записанных кадров его встреч с посетителями якобы проходящих в реальном времени. Одной из известных порций консервов была транслируемая 21 февраля встреча Путина с членами его совета безопасности незадолго до начала его последнего вторжения в Украину: эта встреча, судя по датам, показанным на часах участников, была записана раньше.

Юрий также ссылается на проблемы со спиной у Путина и предполагает, что они связаны с раком крови. Олигарх говорит, что Путину сделали операцию на спине в октябре 2021 года — всего за несколько месяцев до его «специальной военной операции» в Украине — хотя New Lines не удалось найти никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. Как бы то ни было, Путин сейчас не очень подвижный.

18 марта на большом провоенном митинге в Москве Путин выступил с речью, и его засняли, когда он спускался со сцены по короткой лестнице, перенося большую часть веса на левую ногу. Буквально на прошлой неделе на праздновании Дня Победы в России на Красной площади в ознаменование победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне Путин сидел в стиле Рузвельта — с одеялом на коленях. Температура в Москве в День Победы — 9 мая — была неарктической 48 градусов по Фаренгейту (около 9 градусов Цельсия — ред.). Его походка во время парада Победы была явно неуклюжей, возможно, для того, чтобы скрыть хромоту, которую заметили в других местах. И его лицо было еще более одутловатым, чем обычно.

Эшли Гроссман, профессор эндокринологии Оксфордского университета, сказала New Lines: «Путин всегда был очень подтянутым мужчиной со слегка изможденным видом. Но за последние пару лет у него, похоже, пополнели лицо и шея. Это называется кушингоидная внешность, и это совместимо с приемом стероидов».

Стероиды, по словам Гроссман, обычно назначают при различных видах лимфомы или миеломы, рака плазматических клеток, которые «могут вызывать широко распространенное заболевание костей и определенно поражают позвоночник и спину».

Лимфома, как правило, является более агрессивным типом рака крови, требующим тяжелой химиотерапии, которая приводит к выпадению волос, чего, как известно, с Путиным никогда не было. Другие лимфомы имеют более низкую степень злокачественности, могут не требовать химиотерапии и с меньшей вероятностью поражают кости.

Миелома, даже более агрессивные ее формы, больше не обязательно требует химиотерапии. Ее часто можно лечить с помощью иммуномодулирующих средств и стероидов, ни один из этих способов лечения не ускоряет выпадение волос. Миелома, однако, может привести к компрессионным переломам позвоночника, из-за которых пациент может горбиться (см. еще раз ненормальную сцену с Шойгу) или даже потерять несколько сантиметров в росте.

Стероиды — самый распространенный из них — преднизолон — атакуют злокачественные лимфоциты, циркулирующие в крови, но они также известны двумя распространенными побочными эффектами.

Во-первых, это высокий риск инфекций из-за того, насколько сильно они разрушают иммунные клетки. «Любому, кто принимает большие дозы стероидов, будет намного легче заразиться COVID-19», — сказала Гроссман, что может объяснить крайнюю гермофобию Путина и обращение к уединению в стиле Говарда Хьюза. Пневмония также может легко убить человека с ослабленным иммунитетом, принимающего стероиды.

А второй побочный эффект?

«Глубоко иррациональное или параноидальное поведение».



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