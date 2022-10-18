Буданов ответил на вопрос, жив ли еще Путин 18 октября, 18:17 Владимир Путин (Фото:Спутник/Рамил Ситдиков/Пол via REUTERS)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что до конца неизвестно, жив ли ныне российский диктатор Владимир Путин. В то же время, он подтвердил информацию о значительных проблемах со здоровьем хозяина Кремля.

Так он ответил на соответствующий вопрос шеф-редактора интернет-издания Obozrevatel Ореста Сохара.



«То, что у него были очень значительные проблемы со здоровьем весной, это я вам подтверждаю. Жив ли он сейчас? Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер власти в Российской Федерации. Может быть, тогда мы сможем узнать дату, если он погиб, когда это было. Или если он еще жив, то чем закончит», — сказал Буданов в интервью, опубликованном на YouTube во вторник, 18 октября.

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В мае Буданов заявлял Украинской правде, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, как отмечал тогда глава ГУР, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

Информация о том, что у Путина рак, время от времени появляется в СМИ.

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.