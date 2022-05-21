Путин переболел раком и был изолирован — режиссер Оливер Стоун 21 мая, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Некоторые публичные деятели и СМИ заявляют, что Путин болеет или уже переболел раком (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Владимире Путине, заявил, что российский диктатор переболел раком.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Такое заявление он сделал в подкасте журналиста Лекса Фридмана.

Так, отвечая на вопрос, было ли решение напасть на Украину безумием или стратегическим расчетом, Стоун отметил:

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«Я не могу вам с уверенностью ответить. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали, действительно ли ему разведка давала правильные оценки. Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли предоставить живущие в Украине россияне. Это могло быть одним из факторов того, что он некорректно оценил последствия [развязанной им войны]», — сказал режиссер.

Стоун также добавил о болезни диктатора.

«И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что [война против Украины] будет скорым решением», — добавил Стоун.

Ранее о том, что Путин серьезно больной раком заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Оливер Стоун познакомился с Путиным в 2015 году, а в 2017 году на экраны вышли четыре серии документального фильма Интервью с Путиным. В нем они в частности обсуждают историю российско-американских отношений, а также ситуацию в Сирии и Украине.

Стоун известен своей склонностью к конспирологическим теориям и приверженностью и даже дружбой с диктаторами, и он во всем ищет «вину США». В своих «исторически документальных» фильмах режиссер в частности искажает события и политическую ситуацию в Украине.

Так Стоун снял фильм о Викторе Януковиче Украина в огне, в котором представляет конспирологическую версию о причастности ЦРУ к событиям Революции Достоинства и тезисы кремлевской пропаганды о «неонацистских радикалах». В 2019 году Стоун выпустил ленту Нерассказанная история Украины, построенную на интервью кума Путина Виктора Медведчука и в целом отражающая пророссийскую позицию по поводу событий Революции Достоинства и периода президентства Петра Порошенко. В начале этого фильма Стоун заявил: «Я ничего не знал об Украине, пока не пообщался с Путиным. И тогда я узнал больше».

Оливер Стоун внесен в базу данных центра Миротворец за антиукраинскую пропаганду и пособничество российским оккупантам.

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