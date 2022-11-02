Рак, болезнь Паркинсона и «черные руки». Путин сидит на инъекциях, которые уже некуда колоть — новые слухи о болезнях диктатора 2 ноября, 11:36 Сюжет Путин прикрывает кисть правой руки во время встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Сочи, 31 октября 2022 (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Слухи о болезнях Владимира Путина вспыхнули с новой силой. После его нескольких недавних публичных появлений в британских таблоидах появилась волна новых публикаций о том, какие признаки могут указывать на проблемы со здоровьем диктатора.

1 ноября британский таблоид The Sun написал, что якобы располагает косвенными подтверждениями заболеваний Владимира Путина. Издание ссылается на электронные письма, в которых близкий к Кремлю источник в российских спецслужбах будто бы подтверждает, что у Путина диагностировали раннюю стадию болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.

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«Я могу подтвердить, что у него диагностирована болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует», — заявил в электронном письме инсайдер российских спецслужб. По его словам, «этот факт будет всячески отрицаться и скрываться». Источник The Sun также сообщил, что Путина якобы «регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который у него недавно диагностировали».

Кроме того, этого источник сообщил о возможном наличии у диктатора еще одного онкологического заболевания. «В его близком окружении ходят слухи, что помимо рака поджелудочной железы, который постепенно прогрессирует, у Путина еще и рак простаты», — приводит цитату The Sun.

Источник таблоида также уверяет, что заболевания не только провоцируют у Путина «сильные боли», но и другие побочные эффекты: от одутловатости лица до провалов в памяти.

Одновременно с этой публикацией слухи о здоровье Путина подстегнули несколько эпизодов его недавних появлений на публике.

Широко обсуждаемые кадры были сделаны 20 октября, когда Владимир Путин демонстративно посетил полигон в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные россияне (хотя значительную их часть отправляют на фронт без какой-либо подготовки). Путин посетил полигон вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, побывал на стрельбах, обеспечив российской пропаганде новый повод для восхваления его образа «мачо»: диктатор самолично сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки в положении лежа.

Однако мировых обозревателей больше заинтересовал другой момент: когда Путин разговаривал с военнослужащими на полигоне, в кадр попали его руки.

Корреспондент Kyiv Post Джейсон Джей Смарт обратил внимание на странные отметины на тыльной стороне кисти диктатора, которые якобы могут быть следами от катетера для капельницы. Они лучше видны на одной съемке и хуже на другой.

Том Уорнер, бывший корреспондент Financial Times в Украине, считает гипотезу о «следах катетеров» преувеличением и возможной игрой света, поскольку на других кадрах они не видны. «Однако опухшие руки — как и все такое же одутловатое лицо — похоже, подтверждают длительное употребление стероидов», — пишет Уорнер, предполагая, что Путин действительно «нездоров».

Руки Путина со вздувшимися венами и, возможно, синяком на тыльной стороне кисти (хотя он не виден на других, более качественных фото мировых агентств) привлекли внимание соцсетей также во время выступления диктатора на заседании дискуссионного клуба Валдай 27 октября, через несколько дней после появления на полигоне в Рязанской области.

Снимок руки Путина якобы с "синяком" во время его "валдайской" речи, появившийся в соцсетях / Инфографика: @alelina53 / Twitter

Более качественное фото той же правой руки Путина в день заседания клуба Валдай, 27 сентября 2022 (нажмите, чтобы увеличить) / Инфографика: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Волну подобных обсуждений еще больше подогрела версия, которую озвучил британский генерал, бывший глава Генштаба Великобритании и член палаты лордов Ричард Даннат. В интервью Sky News 1 ноября он счел необходимым прокомментировать странное состояние кистей Владимира Путина, выразив предположение, что в них вводят инъекции.

«Еще одна вещь, о которой стоит задуматься — это то, насколько здоров (или нездоров) Владимир Путин, — заявил Даннат. — Внимательные наблюдатели теперь замечают, что кисти его рук с тыльной стороны выглядят довольно черными, что является признаком введения инъекций, когда их уже нельзя вводить в другие части тела. Интересно отметить это и понаблюдать, действительно ли он так здоров, как хочет показать».

Он также предположил, что Путин «впадает в отчаяние» из-за провалов своей армии в Украине — мол, с какой стороны не посмотри на ситуацию на поле боя, ее нельзя оценить иначе, кроме как констатируя, «что у него действительно плохо получается [вести войну]».

Как ранее оценивали здоровье Путина украинская разведка, западные СМИ и спецслужбы

Информация о том, что Путин страдает от букета болезней, включая онкологические заболевания, время от времени появляется в СМИ, однако ни разу не была достоверно подтверждена.



В мае 2022 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял Украинской правде, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, как отмечал тогда глава ГУР, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».

В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин якобы болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

Западные таблоиды также писали, что на публичных мероприятиях Путин хватается за край стола, чтобы скрыть дрожь, а его прихрамывания и ерзания на стуле могут указывать на боли.

Каждый раз, когда Путин не появляется публично несколько дней, хромает или оступается при ходьбе — как после приземления в Тегеране — это провоцирует волну спекуляций в таблоидах о его физическом состоянии.

Однако в июле 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс дал другую оценку здоровью российского диктатора Владимира Путина, которая не совпадает с многочисленными слухами о болезнях хозяина Кремля. Когда во время ежегодной конференции по безопасности Института Аспена Бернса прямо спросили, здоров ли Путин или его состояние здоровья нестабильно, глава ЦРУ ответил: «Ходит много слухов о здоровье Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров».

Как отмечал американский телеканал CNN, при этом Бернс был достаточно осторожен, чтобы сделать оговорку об этом ироническом замечании, сказав, что оно не представляет собой «формальное суждение разведки».

Тогда же, в июле 2022 года, глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур аналогично скептически прокомментировал слухи о болезнях Путина. В ответ на вопрос о том, что известно о состоянии российского президента, Мур ответил: «Нет никаких доказательств того, что Путин серьезно болен».

Однако в октябре глава украинской разведи Кирилл Буданов вновь подтвердил информацию о значительных проблемах со здоровьем у хозяина Кремля.

Так он ответил на соответствующий вопрос шеф-редактора интернет-издания Obozrevatel Ореста Сохара. «То, что у него были очень значительные проблемы со здоровьем весной, это я вам подтверждаю. Жив ли он сейчас? Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер власти в Российской Федерации. Может быть, тогда мы сможем узнать дату, если он погиб, когда это было. Или если он еще жив, то чем закончит», — сказал Буданов в интервью, опубликованном на YouTube 18 октября.