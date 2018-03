Почему Трамп отправил Тиллерсона в отставку

13 марта Дональд Трамп уволил госсекретаря США Рекса Тиллерсона и рекомендовал назначить вместо него Майка Помпео, который до этого был главой ЦРУ. Причем заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн заявил, что Рекс Тиллерсон не разговаривал с президентом Дональдом Трампом и не знает причину своего увольнения.

НВ рассказывает, что известно о том, почему Трамп отправил в отставку своего госсекретаря.

Комментируя отставку Тиллерсона, Трамп связал ее с разногласиями по ряду внешнеполитических вопросов.

В то же время, президент США отметил, что они с отправленным в отставку госсекретарем "отлично ладили".

В качестве примера разногласий Трамп упомянул ядерную сделку с Ираном. Президент США неоднократно критиковал снятие санкций с Ирана в соответствии с достигнутым в 2015 году соглашением по иранской ядерной программе и грозился отменить эту сделку.

Во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп также сказал, что он уважает интеллект Тиллерсона.

"Я думаю, что Рекс будет еще счастливее", - отметил президент США.

На вопрос, как Тиллерсон узнал о своем увольнении, Трамп сказал, что "мы с Рексом обсуждали этот вопрос долгое время".

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента сообщило, что Трамп решил уволить Тиллерсона в рамках создания новой команды переговорщиков по ядерной проблеме КНДР. Трамп рассчитывает на помощь этой команды во время переговоров с Ким Чен Ыном, которые должны состояться в мае 2018 года.

Стоит отметить, что в 2017 году Трамп несколько раз называл Ким Чен Ына безумцем и человеком-ракетой. В то же время Тиллерсон уверял, что у США есть прямая связь с КНДР и ближайшая цель Вашингтона - успокоить ситуацию вокруг программы ракетных испытаний, проводимых Пхеньяном.

Журналистка CNN Мэган Вагнер отмечает на своей странице в Twitter, что, когда Трампа спросили, уволил ли он Тиллерсона из-за того, что он назвал его идиотом, он не стал отвечать.

Trump was asked if he fired Rex Tillerson because he called him a "moron." He didn't answer. https://t.co/8NCf07VVwy

Именно после этого вопроса президент США заявил, что с уважением относится к интеллекту Тиллерсона.

О том, что Трамп 20 июля на встрече с чиновниками в Пентагоне назвал Тиллерсона идиотом (англ. moron) еще в октябре 2017 года сообщил канал NBC (позже телеканал уточнил, что Тиллерсон назвал Трампа чертовым идиотом (fucking moron)). После этого Тиллерсон созвал брифинг, чтобы опровергнуть слухи о своей отставке. Комментируя информацию о том, что Тиллерсон якобы назвал его идиотом, Трамп предложил сравнить их IQ.

"Я думаю, что это фейк, но, если он это сказал, я думаю, нам придется сравнить тесты IQ. И я могу вам сказать, кто победит", - заявил президент США.

12 августа 2017 года акция белых националистов в университете штата Вирджиния закончилась трагической гибелью 32-летней Хизер Хейер под колесами автомобиля одного из участников этой акции Джеймса Алекса Филдса-младшего, симпатизирующего нацизму. Комментарии Трампа по этому поводу были довольно противоречивы и понравились националистам, отметившим, что президент США не стал их осуждать.

Ряд американских политиков осудил реакцию Трампа, а вечером 14 августа тысячи протестующих в Нью-Йорке провели акцию против расизма под небоскребом Trump Tower на Манхэттене. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Не мой президент" и "Тишина – это насилие".

27 августа 2017 года, комментируя позицию Трампа по событиям в Шарлоттсвиле в эфире Fox News, Тиллерсон заявил, что "президент говорит за себя", подразумевая, что позиция Трампа не совпадает с его личной позицией и позицией американского народа.

О том, что Тиллерсон может уйти с поста Госсекретаря СМИ писали еще в июле 2017 года. Тогда причиной возможной отставки называли растущие сомнения Тиллерсона относительно Дональда Трампа. После этого в Госдепе заявили, что Тиллерсон останется на своем посту. Сам он в начале августа заявил, что Трамп доверяет ему, несмотря на разногласия по некоторым вопросам.

В начале сентября СМИ сообщили, что Трамп недоволен работой Тиллерсона из-за разногласий по вопросам количества войск в Афганистане, блокады Катара и политики в отношении Кубы. Источник The Washington Post отмечал, что вряд ли Тиллерсон останется на своей должности до января.

В начале октября Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Тиллерсон был более жестким. А телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники в администрации президента, сообщил, что Тиллерсон был в шаге отставки во время недавних споров с президентом Дональдом Трампом.

"Более десяти источников в администрации и дипломатических кругах описали отношения между Тиллерсоном и Трампом как "достигшие дна"", - утверждал телеканал.

В октябре глава Комитета по международным делам Сената США Боб Коркер обвинил президента Трампа в срыве дипломатических усилий госсекретаря Тиллерсона по привлечению Китая к ответственности за бездеятельность в отношении КНДР. Сенатор назвал такие действия президента "публичной кастрацией" главы американской дипломатии. Коркер подразумевал твиттер-сообщение Трампа, в котором он отметил, что Тиллерсон "напрасно тратит время" во время обсуждения в Пекине северокорейского вопроса.

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done!

В конце ноября 2017 года СМИ снова сообщили о готовящейся отставке Тиллерсона из-за его разногласий с Трампом. Причем источники The New York Times сообщали, что вместо него госсекретарем станет глава ЦРУ Майк Помпео, который в итоге и занял эту должность. Отмечалось, что согласно плану Белого дома, кадровые изменения намечены на конец текущего года или в самом начале 2018-го.

1 декабря 2017 года Тиллерсон назвал подобные сообщения "смехотворными", отказавшись более подробно их комментировать. Сам Трамп в тот же день написал на своей странице в Twitter, что информация о скорой отставке Тиллерсона - это "фейковые новости".

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E