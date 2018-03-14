Тиллерсон в прощальной речи напомнил о необходимости ответить на действия России

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Рекс Тиллерсон подчеркнул важность шагов в ответ на действия России

Рекс Тиллерсон подчеркнул важность шагов в ответ на действия России

Уволенный с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи заявил о необходимости дипломатического сотрудничества Вашингтона с партнерами.

Он добавил, что перед Вашингтоном впереди еще много работы, чтобы ответить на "тревожное поведение и действия" России, сообщает DW.

"Сила лидерства США начинается с дипломатии. Ничто не представляется возможным без партнеров и союзников", - сказал Тиллерсон.

Кроме того, по его словам, усилия США в давлении на Северную Корею сработали лучше, чем ожидалось.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку.

Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

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