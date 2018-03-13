Госдеп: Тиллерсон не разговаривал с Трампом и не знает причину своего увольнения

Тиллерсон не знает причины своей отставки, заявили в Госдепе

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн заявил, что Рекс Тиллерсон не разговаривал с президентом Дональдом Трампом и не знает причину своего увольнения.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, телеканал со ссылкой на источники сообщил, что Трамп уже несколько месяцев хотел назначить госсекретарем Майка Помпео, так как не чувствовал поддержки со стороны Тиллерсона.

Ранее президент США Дональд Трамп решил сменить госсекретаря США, назначив директора ЦРУ Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

Сообщения о возможной отставке Тиллерсона неоднократно появлялись в СМИ. Президент США часто публично критиковал своего госсекретаря. В частности, Трамп заявлял, что хочет, чтобы Тиллерсон был более жестким в некоторых вопросах.

Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу ряда важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном, противоборство с Северной Кореей и конфликт между арабскими союзниками.

В ноябре 2017 года газета The New York Times писала, что в Белом доме разработали план по отстранению Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря.

Предполагалось, что перестановка произойдет в конце декабря или в начале 2018 года.