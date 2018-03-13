Трамп об отставке Тиллерсона: У нас были разногласия

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Дональд Трамп отправил Рекса Тиллерсона в отставку из-за разногласий

Дональд Трамп отправил Рекса Тиллерсона в отставку из-за разногласий

Президент США Дональд Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря связана с имеющимися разногласиями по ряду внешнеполитических вопросов.

"На самом деле мы отлично ладили, но у нас были разногласия", - цитирует Reuters заявление Трампа.

В качестве примера глава Белого дома упомянул ядерную сделку с Ираном. Трамп неоднократно критиковал снятие санкций с Ирана в соответствии с достигнутым в 2015 году соглашением по иранской ядерной программе. И грозился отменить эту сделку.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп добавил, что он уважает "интеллект" Тиллерсона, передает CNN.

"Я думаю, что Рекс будет еще счастливее", - сказал Трамп.

На вопрос, как Тиллерсон узнал о своем увольнении, Трамп сказал, что "мы с Рексом обсуждали этот вопрос долгое время".

О своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку Трамп объявил 13 марта. Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

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Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.

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