Трамп решил назначить нового госсекретаря вместо Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп решил сменить госсекретаря США, назначив директора ЦРУ Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо тебе, Рекс Тиллерсон, за твою службу", - отметил он.

В свою очередь, новым руководителем ЦРУ назначена Джина Хэспел. Она станет первой женщиной, которая возглавит американскую разведку.

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Сообщения о возможной отставке Тиллерсона неоднократно появлялись в СМИ. Президент США часто публично критиковал своего госсекретаря. В частности, Трамп заявлял, что хочет, чтобы Тиллерсон был более жестким в некоторых вопросах.

Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу ряда важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном, противоборство с Северной Кореей и конфликт между арабскими союзниками.

В ноябре 2017 года газета The New York Times писала, что в Белом доме разработали план по отстранению Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря.

Предполагалось, что перестановка произойдет в конце декабря или в начале 2018 года.