Трамп решил назначить нового госсекретаря вместо Тиллерсона

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп решил назначить нового госсекретаря

Трамп решил назначить нового госсекретаря

Президент США Дональд Трамп решил сменить госсекретаря США, назначив директора ЦРУ Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

 

Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо тебе, Рекс Тиллерсон, за твою службу", - отметил он.

В свою очередь, новым руководителем ЦРУ назначена Джина Хэспел. Она станет первой женщиной, которая возглавит американскую разведку.

Смотрите также

Сообщения о возможной отставке Тиллерсона неоднократно появлялись в СМИ. Президент США часто публично критиковал своего госсекретаря. В частности, Трамп заявлял, что хочет, чтобы Тиллерсон был более жестким в некоторых вопросах.

Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу ряда важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном, противоборство с Северной Кореей и конфликт между арабскими союзниками.

В ноябре 2017 года газета The New York Times писала, что в Белом доме разработали план по отстранению Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря.

Предполагалось, что перестановка произойдет в конце декабря или в начале 2018 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове