Трамп решил назначить нового госсекретаря вместо Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп решил сменить госсекретаря США, назначив директора ЦРУ Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.
Об этом Трамп написал у себя в Twitter.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо тебе, Рекс Тиллерсон, за твою службу", - отметил он.
В свою очередь, новым руководителем ЦРУ назначена Джина Хэспел. Она станет первой женщиной, которая возглавит американскую разведку.
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Сообщения о возможной отставке Тиллерсона неоднократно появлялись в СМИ. Президент США часто публично критиковал своего госсекретаря. В частности, Трамп заявлял, что хочет, чтобы Тиллерсон был более жестким в некоторых вопросах.
Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу ряда важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном, противоборство с Северной Кореей и конфликт между арабскими союзниками.
В ноябре 2017 года газета The New York Times писала, что в Белом доме разработали план по отстранению Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря.
Предполагалось, что перестановка произойдет в конце декабря или в начале 2018 года.
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