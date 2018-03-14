СМИ: Трамп запланировал масштабные перестановки в своей администрации после ухода Тиллерсона

Трамп готовит кадровые изменения в своей администрации

Президент США Дональд Трамп намерен провести масштабные перестановки в своей администрации после ухода Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации телеканала, свой пост покинет, в частности, помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

На место Макмастера рассматриваются кандидатуры бывшего постпреда США в ООН Джона Болтона, гендиректора корпорации Oracle Сафра Каца, а также директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США адмирала Майкла Роджерса.

Также Трамп намерен вскоре уволить министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что волна увольнений может произойти на следующей неделе.

Другие источники телеканала сообщили, что кадровые изменения будут продолжаться в течение следующих двух месяцев.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отправить Рекса Тиллерсона в отставку.

Новым госсекретарем президент назначил директора ЦРУ Майка Помпео.