Трамп в последний раз продлил режим снятия санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона в ядерной сделке с Ираном и продлил режим отмены санкций против Тегерана, сообщил представитель Белого дома.

Как передает Reuters, высокопоставленный представитель администрации президента уточнил, что это делается в последний раз.

По его словам, Трамп хочет в течение 120 дней принять дополнение к ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году, иначе США выйдут из международного договора в одностороннем порядке.

Параллельно с решением Трампа Министерство финансов США решило ввести новые санкции против 14 иранских организаций и физических лиц за причастность к нарушениям прав человека, а также к ракетной программе Ирана. В список, в частности, внесен глава судебной системы Ирана, аятолла Садик Лариджани.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. По нему Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном.