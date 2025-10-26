Прокурор Парижа подтвердила арест подозреваемых в ограблении Лувра

Прокурор Парижа заявила, что Во Франции арестовали подозреваемых в ограблении Лувра (Фото: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что подозреваемых в ограблении Лувра арестовали вблизи французской столицы в субботу, 25 октября, как раз когда один из них собирался вылететь из страны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание Le Parisien, которое первым обнародовало эту информацию, писало, что вечером 25 октября правоохранители арестовали двух мужчин в возрасте около 30 лет, уроженцев пригорода Сена-Сен-Дени близ Парижа.

По данным журналистов, оба были известны французской полиции. Один из подозреваемых готовился к отлету в Алжир.

Reuters отмечает, что прокурор Парижа не уточнила, сколько именно человек было арестовано. Также она не предоставила дополнительных сведений о подозреваемых.

В своем заявлении Бекко выразила сожаление по поводу утечки информации об аресте.

«Это разглашение может лишь помешать работе около сотни следователей, которые занимаются поиском похищенных драгоценностей и установлением всех причастных. Сейчас слишком рано предоставлять какие-либо конкретные детали», — заявила она.

Как сообщило ранее The Telegraph, детективы, расследующие ограбление Лувра, подозревают, что один из сотрудников службы безопасности мог помогать преступникам, передав им данные об охранной системе музея.

По словам собеседников издания, следователи имеют записи и сообщения, которые могут подтверждать сотрудничество охранника с грабителями. Он якобы предоставил им конфиденциальную информацию о работе системы безопасности.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. По данным СМИ, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Инфографика: NV

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценил убытки от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.