Генеральный штаб ВСУ заявил, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия.

Об этом Генштаб сообщил в воскресенье, 26 октября.

ГШ отметил, что украинские военные, которые выполняют боевые задачи на подступах к Покровску и непосредственного в его пределах, осуществляют комплексные меры, чтобы стабилизировать обстановку.

Как говорится в сообщении, армия России, из-за использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопила в городе около 200 военных.

«В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем проведения контрдиверсионных мероприятий», — заявил Генштаб.

По словам Генерального штаба, Силы обороны Украины в дальнейшем выполняют задачи по поиску, уничтожению или взятию в плен россиян, которые пытаются инфильтрироваться через боевые порядки украинских военных, используя численное преимущество.

ГШ отмечает, что боевые столкновения отмечаются высокой динамикой и интенсивностью.

Также Генштаб сообщил, что в последнее время армия РФ наращивает использование бронетехники в штурмовых действиях.

«По всему фронту российско-украинской войны с 20 по 25 октября зафиксировано 41 штурмовое действие противника при поддержке техники. Часть таких накатов пришлись на Покровское направление. Личный состав и техника врага обезвреживаются. В частности, 25 октября в районе Покровска в результате огневого воздействия уничтожено одну ББМ и два мотоцикла, а на направлении Балагана — одну ББМ противника. То есть все транспортные средства, которые враг задействовал в штурмовых действиях», — говорится в сообщении.

По словам Генерального штаба, за последние десять суток украинские войска, которые действуют на Очеретинском отрезке, восстановили контроль над двумя населенными пунктами — Кучеров Яр и Сухецкое.

«С 21 августа 2025 на этом участке ситуация стабилизирована, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять — зачищены от диверсионных групп противника. Только за последние десять дней здесь уничтожено 1756 военнослужащих и 75 единиц техники врага», — говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что чуть более чем за два месяца общие потери армии РФ на Очеретинском (Добропольском) направлении составляют:

личного состава — более 15700 военнослужащих;

танков — 36 единиц;

боевых бронированных машин — 121 единица;

артиллерийских систем — 162 единиц;

реактивных систем залпового огня — 5 единиц;

автотехники — 447 единиц;

мотоциклов и квадроциклов — 592 единицы;

специальной техники — 1 единица;

БпЛА — 4689 единиц.

В сообщении также говорится, что продолжается постоянное пополнение «обменного фонда» российскими пленными — для возвращения домой украинских военных.

По словам Генштаба, по состоянию на 26 октября Силы обороны Украины освободили 185,6 км кв, зачистили 243,8 км кв территории Покровского района Донецкой области.

Ситуация в Покровске — последние новости

25 октября стало известно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

24 октября СМИ со ссылкой на офицеров двух бригад сообщали, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

В сводке за 24 октября американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска Донецкой области и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

23 октября 7 корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что за день до того оккупанты совершили рекордное количество авиаударов на Покровском направлении: было зафиксировано 39 атак, во время которых враг сбросил 156 управляемых авиабомб.

22 октября в Генштабе сообщили, что Вооруженные Силы Украины выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении.