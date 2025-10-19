Возле Лувра нашли одно из похищенных украшений

Французские полицейские осматривают кран, который, как считается, был использован во время ограбления Лувра, 19 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Возле всемирно известного парижского музея Лувр нашли одно из украшений, которые были похищены 19 октября.

Об этом сообщила французская министерка культуры Рашида Дати в эфире TF1.

По данным источника издания BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».

Реклама

Дати также отметила, что из Лувра украли драгоценности на «неоценимую сумму», и сейчас правоохранители и эксперты оценивают «ущерб и характер похищенного».

19 октября Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. На сайте музея говорится, что сегодня он будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

По данным газеты Le Parisien, грабители в капюшонах проникли в здание со стороны набережной Сены, где проводят ремонтные работы.

Двое мужчин разбили окна и залезли внутрь, а третий остался караулить снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.

Лувр является одним из крупнейших и самых посещаемых музеев мира. Он расположен на правом берегу Сены в первом округе Парижа. Музей демонстрирует более 300 тысяч экспонатов от древнейших времен до XIX века на выставочной площади более 72 тысяч квадратных метров.