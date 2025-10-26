Французские полицейские осматривают кран, который, как считается, был использован во время ограбления Лувра, 19 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Французские правоохранители задержали двух подозреваемых в ограблении парижского музея Лувр . В то же время похищенных драгоценностей до сих пор не нашли, сообщает Le Figaro , ссылаясь на источники.

Подозреваемых задержали вечером 25 октября. Одного из них арестовали в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль во время подготовки к вылету в Алжир, другого — в парижском пригороде Сен-Сен-Дени.

По данным издания, восемь драгоценностей французской короны стоимостью 88 миллионов евро по состоянию на утро воскресенья, 26 октября, все еще не нашли.

В рамках расследования ограбления правоохранители разыскивают четырех человек: двух, которые непосредственно проникли в галерею Лувра, и еще двух сообщников, которые помогли им скрыться на скутерах.

Как сообщило ранее The Telegraph, детективы, расследующие ограбление Лувра, подозревают, что один из сотрудников службы безопасности мог помогать преступникам, передав им данные об охранной системе музея.

По словам собеседников издания, следователи имеют записи и сообщения, которые могут подтверждать сотрудничество охранника с грабителями. Он якобы предоставил им конфиденциальную информацию о работе системы безопасности.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. По данным СМИ, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Инфографика: NV

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценил убытки от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.