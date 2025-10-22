Снова принимает гостей. Лувр возобновил работу через три дня после ограбления

В среду, 22 октября, Лувр снова начал принимать посетителей после ограбления , которое произошло три дня назад.

Об этом сообщает Reuters.

Музей Лувр снова открыл двери для посетителей через три дня после того, как воры похитили историческую коллекцию королевских ювелирных украшений, стоимость которой оценивается примерно в 88 млн евро.

Именно эту стоимость ограбленного объявила накануне прокурор Парижа Лора Беккуа. Она назвала сумму чрезвычайной, однако отметила, что она ни в какое сравнение не идет с историческим ущербом, и выразила надежду, что грабители не будут пытаться разобрать и переплавить драгоценности с целью дальнейшей продажи.

Напомним, ограбление произошло в воскресенье, 19 октября. В СМИ ограбление Лувра уже назвали ограблением века.

Как сообщала газета Le Parisien, грабители в капюшонах проникли в здание со стороны набережной Сены, где проводят ремонтные работы.

Двое мужчин разбили окна и залезли внутрь, а третий остался караулить снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.