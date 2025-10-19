В Париже заявили об ограблении Лувра, музей закрыли

19 октября, 12:44
В Лувре 19 октября 2025 года произошло ограбление (Фото: Musée du Louvre)



Во Франции в воскресенье, 19 октября, ограбили один из крупнейших музеев мира — Лувр, расположенный в Париже, сообщила министр культуры страны Рашида Дати в соцсети Х.

«Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет», — написала министр.

Она прибыла в Лувр, где также работает полиция, и добавила, что продолжается расследование.

На сайте музея сказано, что сегодня он будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

Лувр является одним из крупнейших и самых посещаемых музеев мира, расположенный на правом берегу Сены в первом округе Парижа. Он демонстрирует более 300 000 экспонатов от древнейших времен до XIX века на выставочной площади более 72 тысяч квадратных метров.

Теги:   Музей Франция Париж Ограбление Лувр

Поделиться:

