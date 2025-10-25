Руководство парижского музея Лувр после ограбления 19 октября перевезло часть драгоценностей в Банк Франции, где они будут храниться на глубине 26 метров, сообщает радио RTL со ссылкой на источники 24 октября.

По данным издания, в банк перевезли, в частности, драгоценности из галереи Аполлона. Уникальную перевозку осуществили утром 24 октября в условиях строгой секретности и безопасности в период, когда продолжается оценка возможных недостатков в системе безопасности Лувра.

Все драгоценности будут храниться в главном хранилище национального банка — гигантском сейфе под землей, где находится 90% золотого запаса Франции, сообщили источники RTL.

Кроме коллекций из Лувра, в хранилищах Банка Франции уже несколько лет хранятся драгоценные записные книжки Леонардо да Винчи, стоимость которых оценивается в более 600 миллионов евро.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. По данным СМИ, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценил убытки от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро.

Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.